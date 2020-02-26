日職／場場有進步 張奕先發好投獲肯定

歐力士隊張奕今天在26歲生日當天先發出賽，在自辦熱身賽對上西武隊，主投3局失1分，儘管他自認內容沒有很好，但場場出賽都有進步，獲得總教練西村德文的好評。

張奕先前在隊內紅白戰登板2場，共投3局沒有失分，球速平生涯最快的152公里，今天則是他今年首度在對外比賽先發。

張奕今天開賽面對首名打者金子侑司，球速就飆到150公里，之後投出保送，再被森友哉敲出安打失1分，合計投3局，被敲出4支安打，有1次三振，投出1次保送，失1分。

談起此戰的表現，張奕指出，今天自己的投球內容沒有很好，應該做好的地方都沒有做好，有好地方的也有壞的地方，好的是今天的節奏不錯，不好的地方要再看影片反省。

張奕也提到，今天西武的打線幾乎算是先發陣容，對他們投出這樣的表現，自己信心有增加，希望可以把這經驗運用在下一次的比賽中。

歐力士隊總教練西村德文則表示，雖然張奕在第2、3局都讓首名打者上壘，但兩次都製造雙殺，這點還不錯，也肯定張奕「每次投球都有變好。」

張奕今年要爭取歐力士開季先發輪值，春訓持續繳好投，而他競爭對手之一的K－鈴木，今天中繼3局失4分，表現不見起色被降至二軍，這也讓張奕邁向開季先發之路又近了一步。