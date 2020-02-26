中職／火力回溫 兄弟11:6勝英雄隊

中信兄弟連兩天與韓職英雄隊交手，昨天以1：3落敗，今天打擊發揮扳回一城，全場共敲出13支安打，儘管挨了對手3發全壘打，終場仍以11：6搶下勝利。

兄弟打線在2局上先有攻勢，陳子豪、周思齊、蘇緯達連續安打攻占滿壘，陳家駒高飛犧牲打敲回全隊第1分，3局下面對英雄隊第2任投手李敏鎬，連續安打後靠投手犯規及對手失誤多添1分。英雄隊則在4局上靠金熊斌的陽春砲破蛋。

4局下兄弟展開大局攻勢，連獲兩次保送上壘，接著陳家駒敲出安打送回1分，王威晨、吳東融、張志豪都補上安打，一舉將比數拉開為8：1。英雄隊金熊斌接著在6局上再次開砲，從彭識穎手中揮出2分全壘打，個人單場雙響砲。

第7局兄弟換上第4任投手王梓安，先挨金奎玟一發陽春全壘打，之後再被敲2安失分，第8局王凱程登板則連投2次保送再被敲安打，滿壘時再投出四壞球保送送分，英雄隊將比數追成2分差。

8局下兄弟則靠高宇杰的安打追加分數，之後發動雙盜壘戰術成功，岳東華又補上帶有打點的安打，單局再添3分，第9局推李振昌登板，守住勝利。

萊福力今天先發4局，挨1轟失1分，鄭佳彥中繼1局無失分，彭識穎挨轟失2分，王梓安投1局失2分，王凱程則是只投0.1局失1分，由吳哲源接手止血，李振昌後援1局被敲1支安打，送出3次三振，沒有失分。