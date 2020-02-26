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棒球／日職剩72場熱身賽關門打 韓職熱身賽可能取消

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
日職熱身賽將不開放觀眾進場。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
日職熱身賽將不開放觀眾進場。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特

受到新冠肺炎影響，各國職棒紛紛商討防疫配套措施，日本職棒今天就召開臨時會議，決議接下來的72場官辦熱身賽都「閉門打」，不開放球迷進場觀賽。

針對新冠肺炎疫情，日前日職各隊在春訓期間都紛紛採取相關措施，包括禁止放氣球，以及球員簽名、握手等，但隨著疫情還在擴散，日職官辦熱身賽也受影響。

稍早巨人隊已公佈，29日及3月1日在東京巨蛋與養樂多隊進行的熱身賽，將不開放球迷進場，而日職今天也召集12球團代表進行臨時會議，會中決議，接下來的72場官辦熱身賽全都不開放進場，成「無觀眾試合」。

南韓境內疫情則在近期快速擴散，韓職賽事也預計會受影響，根據南韓媒體報導，原定官辦熱身賽3月14日的熱身賽，取消的機率不小，3月28日開打的季賽也可能變動。

至於中職官辦熱身賽後天就開打，目前都照常舉行，並開放球迷購票進場觀賽，但將在球場門口監測體溫，體溫超過37.5度將禁止進場。

然而3月14日開打的中職例行賽是否會因應疫情採防範措施？中職秘書長馮勝賢透露，明天下午預計召開臨時領隊會議，討論疫情發展以及往後發展的進度、配套措施，但因太臨時，還不確定是否各隊代表都會出席。

中職 養樂多 馮勝賢

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