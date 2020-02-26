中職／蝴蝶球左投費爾本初亮相無失分 統一4:3勝味全

統一獅隊新洋投費爾本今天首度在熱身賽亮相，對戰味全龍隊先發2局沒有失分，打線則有林靖凱繳出單場3安「猛打賞」演出，儘管比賽後段被追平，但第9局因龍隊投手控球失準攻回致勝分，終場獅隊以4：3勝出。

獅隊今年網羅蝴蝶球左投費爾本，他在本月初來台報到，今天首度實戰登板，主投2局，被敲出1支安打，有1次三振，沒有失分，林其緯中繼2局沒有失分，之後牛棚投手輪番上陣。

至於獅隊打線在首局就有攻勢，面對味全龍隊先發投手蔡明憲，林靖凱揮出二壘打開啟攻勢，潘武雄安打送回第1分，高國慶補上安打，打下2：0領先。

6局上林靖凱率先上場再敲出安打，潘武雄、陳鏞基都因失誤上壘，高國慶在滿壘時擊出雙殺打，但替獅隊送回第3分。

獅隊在7局下換投王鏡銘，龍隊劉基鴻、洪瑋漢連續安打，吳睿勝選到保送形成滿壘，龍隊靠暴投跑回第1分，接著牛塏曄揮出二壘打送回2分打點，龍隊將比數扳平。

9局上獅隊又攻占滿壘，陳重廷擊出右外野界外飛球出局，三壘上的吳國豪跑回本壘攻回超前分，也成為此戰致勝分。9局下獅隊黃竣彥製造3上3下，替球隊守住勝利。