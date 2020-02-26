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中職／官辦熱身賽228開打 體溫超過37.5度禁止入場
中華職棒新球季官辦熱身賽將在28日於台南、斗六棒球場開打，因應新冠肺炎疫情，中職也加強防疫工作，入場也將量體溫、體溫超過攝氏37.5度將無法入場。
中職官辦熱身賽開放球迷購票進場觀賽，但為防止疫情擴散，也公佈相關防疫措施，出入口使用額溫槍測量體溫，斗六棒球場也設置熱顯像儀，監測入場球迷的體溫狀況，體溫超過攝氏37.5度將被禁止入場、現場退票。
中職指出，棒球場為戶外空間，提醒球迷進場不必過度恐慌，但呼籲觀賽球迷自備口罩，保障自己與他人的健康，在球場與球員互動時，以微笑點頭替代交談及肢體上近距離接觸。
球場也將在賽前、賽中和賽後加強消毒及清潔，洗手間備置抗菌洗手乳、藥皂等用品，供球迷使用。聯盟並要求球場食品販售單位，加強食品製作過程並嚴格注意衛生管理。
若球迷無法前往現場，也能透過轉播鎖定賽事，官辦熱身賽也將由ELEVEN SPORTS、愛爾達體育台及CPBL TV提供轉播。
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