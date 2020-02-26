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日職／張奕過26歲生日 對西武先發3局失1分

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
今天過26歲生日的旅日投手張奕，獲得今年首次先發機會，也是他今年首場對外實戰，主投3局失1分。 截圖自畫面
今天過26歲生日的旅日投手張奕，獲得今年首次先發機會，也是他今年首場對外實戰，主投3局失1分。 截圖自畫面

日職歐力士隊今天在自辦熱身賽對上西武隊，今天過26歲生日的旅日投手張奕，獲得今年首次先發機會，也是他今年首場對外實戰，主投3局失1分。

張奕在今天迎接26歲生日，被安排先發出戰西武隊，首局面先解決金子侑司，接著對源田壯亮投出四壞球保送，再被森友哉揮出二壘打失1分，但隨即回穩，讓山川穗高擊出中外野飛球出局，並三振外崎修汰。

第2局張奕被率先上場的洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg）揮出中外野安打，但隨即讓栗山巧擊出雙殺打，之後又讓木村文紀敲左外野安打，但解決山野邊翔抓下第3個出局數。

3局上張奕再被金子侑司揮出安打，接著讓源田壯亮敲雙殺打，再解決森友哉，製造變相3上3下，投完3局退場，第4局由K－鈴木登板接手。此戰張奕共投3局，被敲出4支安打，有1次三振，失1分。

張奕先前在隊內紅白戰出賽2場，共投3局無失分，最快球速達152公里，之後因手肘緊繃跳過一次實戰，今天首度在對外熱身賽亮相，也繳出好投。

張奕 西武

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