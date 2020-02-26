棒球／新冠肺炎衝擊 日韓職棒考慮延後開打

新冠肺炎（COVID-19）疫情在東北亞暴衝，即將開打的棒球季可能受影響，日本與南韓職棒都將在近期決定是否延後開打，也有可能閉門比賽或縮短賽季，中職則表示會依照政府政策做好戶外防疫，如需近一步措施，也會隨時和體育署保持聯繫。

日本的疫情出現失控跡象，除了7月底的東京奧運傳出有可能取消，國內運動賽事也有影響，才剛開踢新賽季的足球J聯盟，只在上周進行完第一輪賽事，就宣布全面停賽至3月15日，而3月下旬開打的日職賽事能否如期開打，恐怕也是問號。

日職12球團今天要召開臨時會議，商討是否延後開幕或者不開放球迷進場；目前為止各隊的春訓賽尚未受到太多影響，唯一明令禁止的只有應援用的噴射汽球。

疫情嚴峻的南韓也將開會討論韓職應對措施，考慮延期開打、閉門比賽或是直接縮短賽季，除了擔憂球迷發生群聚感染外，也想確保球員身體健康。

中職官辦熱身賽將在本周五開打，聯盟已添購一台紅外線熱像儀在現場測量體溫，杜絕發燒者進場，也準備酒精消毒液給觀眾使用。

至於3月14日登場的賽季開幕戰，目前暫時沒有延賽選項，僅要求各主場球隊落實進場測量體溫，並呼籲球迷戴口罩進場，中職秘書長馮勝賢表示，由於棒球賽是在戶外進行，會比照2003年SARS模式，配合政府落實戶外防疫措施，並持續和體育署聯繫，「隨時有政策改變，我們就會進行討論。」