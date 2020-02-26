經典賽／明年3月決戰邁阿密 台灣承辦預賽

2021世界棒球經典賽公布賽程，比賽時間從3月9日進行至23日，台灣為A組預賽場地，決賽則在美國邁阿密馬林魚主場進行。

明年經典賽將是第五屆舉辦，比賽隊伍從16支擴編至20支，第一輪分為四組進行小組賽，每組取前兩名晉級，台灣為A組東家，將在3月9日至13日於桃園及台中棒球場開打，這也是我國暌違八年再度承辦經典賽。

B組場地則是在日本東京，這同時也是A、B組第二輪晉級賽的舞台；C、Ｄ組都在美國，分別為亞利桑納響尾蛇主場和邁阿密馬林魚主場，後者同為晉級賽場地。

目前確定參賽的國家已經有台灣、日本、南韓、大陸、澳洲、加拿大、美國、古巴、哥倫比亞、多明尼加、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、以色列、義大利、荷蘭16隊，剩下四隊名額會透過資格賽產生。

上屆經典賽中華隊和南韓、以色列及荷蘭同組，在預賽苦吞三連敗後遭淘汰，最後冠軍則是由美國以8：0完封波多黎各，拿下隊史首冠。