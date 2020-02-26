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中職／別讓洋將搶鋒頭 期待開幕戰再現本土對決

聯合新聞網 / Tzuyi
中職近年多數球隊開季首戰都愛用洋投打頭陣，開幕戰本土對決已經要回溯到2011年的增菘瑋(左)vs.陽建福(右)了。 聯合報系資料照片
中職近年多數球隊開季首戰都愛用洋投打頭陣，開幕戰本土對決已經要回溯到2011年的增菘瑋(左)vs.陽建福(右)了。 聯合報系資料照片

中華職棒例行賽已進入倒數階段，今年各隊都換上新的總教練，新的教練團藉由自辦熱身賽及交流賽已經測試不少選手，其中本土投手競爭更是激烈，在洋將佔據主要先發名額的情況下，如何脫穎而出登上一軍開季，成為球員間競逐的目標。

自從結束瘋狂打擊年後，各隊著手重建殘破的投手群，目前不少本土投手已擁有逐漸邁向王牌的架式，包含去年拿到最佳進步獎的陳仕朋、入選國手的廖乙忠、前新人王施子謙、已經展現身手的王溢正…等，都幾乎是一軍的不二人選。目前意義重大的聯盟開幕戰，或是球隊首戰，各隊教練都開始著手安排先發投手，已經有教練把目光放在本土球員身上，喊出不一定要給洋將先發。

2009年開啟的四隊時期，至去年共計11個球季，球隊首戰先發投手共計44人次，其中17人次為本土投手，以潘威倫的5次最多，所屬的統一也派出本土最多的7場。最不愛用本土的則是Lamigo，11場賽事中只有2009年的吳偲佑是本土投手，近10年都是洋投先發。順道一提，這之中包含三次球隊轉手，義大、中信及富邦接手後，歷史性的首場比賽，都以本土投手登板。

這11場聯盟開幕戰的22人次先發投手中，只有9人次是本土投手。而且由於自2013年開啟的桃猿王朝，他們參與了5次聯盟開幕戰，又都派出洋將登板，所以大部分都是洋將對決或單一方由本土對戰。最近一次聯盟開幕戰的本土對決，已經要回溯到2011年，由兄弟象增菘瑋出戰興農牛陽建福

近幾年各隊首戰洋將掛帥，就很難再現本土對決，44人次中僅有17人次為本土投手。 Tzuyi製表
近幾年各隊首戰洋將掛帥，就很難再現本土對決，44人次中僅有17人次為本土投手。 Tzuyi製表

今年聯盟開幕戰，將由轉手後的樂天桃猿，迎戰台灣大賽多次飲恨的中信兄弟。這將是樂天進軍中職的歷史性首戰，更是曾豪駒上任的第一場賽事，除了打響第一炮外，留下歷史紀錄也是很重要，這樣的賽事值得讓本土投手擔當大任，可以吸引球迷，並能夠製造話題。不過目前球隊似乎傾向由洋將先發，而他們洋投中除了威拉諾是去年中信的紐維拉外，卡本特、尼寇力及霸能都是新面孔，把如此受關注的賽事，留給球迷不太熟悉的洋投，就宣傳及造勢的觀點來看有點可惜。

樂天接手桃猿之後的歷史性首戰，可以考慮給本土一哥王溢正一個機會。 聯合報系資料照片
樂天接手桃猿之後的歷史性首戰，可以考慮給本土一哥王溢正一個機會。 聯合報系資料照片

中信兄弟在兄弟象時期，曾經連續5年派出本土投手投球季首戰，但球隊改走美式球風後，變得改以洋將為主。他們今年又換回本土總教練，恰好年輕先發投手表現有目共睹，值得考慮由本土出征來製造話題。目前已經有黃恩賜及廖乙忠被點名，而且自辦熱身賽都展現出企圖心，他們絕對有本錢成為本土先發來搶鋒頭。

從選秀落選到成為國手，廖乙忠展現出強大的壓制力，值得成為開幕戰先發，讓更多球迷看到他的奮鬥過程。 聯合報系資料照片
從選秀落選到成為國手，廖乙忠展現出強大的壓制力，值得成為開幕戰先發，讓更多球迷看到他的奮鬥過程。 聯合報系資料照片

洪一中及吳俊良在Lamigo執教時期，都派出洋將擔當球隊首戰先發，來到富邦後，卻毫不掩飾地想讓本土出場。這除了製造出話題外，更是讓球員可以良性競爭，著實為一步好棋。去年王建民還在陣中時，調整出陳仕朋、游霆威等可用之兵，要培養他們成為獨當一面的大將，甚至王牌投手，讓他們經歷球隊或主場開幕戰洗禮，也是一項不錯的選擇。

陳仕朋去年投出身價，今年有機會擠下索沙跟羅力一圓本土開幕戰之夢嗎？ 聯合報系資料照片
陳仕朋去年投出身價，今年有機會擠下索沙跟羅力一圓本土開幕戰之夢嗎？ 聯合報系資料照片

統一獅由於擁有強投潘威倫，以往是最愛用本土擔任開幕戰先發的球隊，不過近幾年的低潮，讓他們較多由洋將登板。然而他們曾經讓江辰晏先發，代表有心培養他成為下一個王牌。除了江辰晏以外，曾經拿下新人王的施子謙，同樣值得榮獲球隊或主場開幕戰先發。甚至如果調整得宜，球隊又想製造話題，二刀流林安可更是可以考慮的人選。

統一獅隊大部分洋將來來去去都待不久，開幕戰先發不如讓被視為王牌接班人的施子謙及江辰晏試試。 聯合報系資料照片
統一獅隊大部分洋將來來去去都待不久，開幕戰先發不如讓被視為王牌接班人的施子謙及江辰晏試試。 聯合報系資料照片

過去中華職棒的經典，無論是「金臂人大戰飛刀手」、「憨雞vs.阿甘之戰」、「嘟福對決」等，都是精彩的本土對決。即使有些洋將令球迷印象深刻，但當他們回國後，無法成為經典來回顧，很快就會消失在球迷記憶之中。今年適逢各隊都做了教練團的改變，加上樂天的加入，這樣具歷史性的時刻，別讓洋將搶鋒頭，讓久違的開幕戰本土對決讓次重現吧！

陽建福 增菘瑋 王溢正 潘威倫 廖乙忠

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