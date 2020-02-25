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中職／米蘭達壓制英雄 最快球速148公里

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
兄弟隊洋投米蘭達熱身賽初登板，先發三局未失分。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投米蘭達熱身賽初登板，先發三局未失分。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投米蘭達熱身賽初登板，今天在高雄澄清湖球場對決韓職英雄隊，先發三局無失分，最快球速148公里，兄弟終場1：3落敗。

米蘭達從2016年起先後效力大聯盟金鶯、水手、日職軟銀隊，合計投出26勝，包括近兩季在軟銀13勝紀錄，今年經由兄弟球探艾迪頓的推薦，生涯首次轉戰中職。

兄弟今天兵分兩路出賽，米蘭達對英雄一軍之戰小試身手，投三局只被揮出一支安打，飆出三次三振，下次亮相將是三月一日官辦熱身賽，在台南球場和統一獅隊交手。

兄弟第二任投手黃恩賜四局下登板，面對首名打者金河成就被轟出左外野全壘打，中繼兩局被出被揮出三支安打，失兩分吞敗。

兄弟另一戰在屏東中信公益園區對戰獅隊，洋投德保拉先發1.1局失七分，以1：11慘敗。

軟銀 統一獅

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