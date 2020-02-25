中職／第3千萬名球迷延後？吳志揚：不打就沒票房

中職新球季3月14日在桃園球場開打，聯盟迎接史上第三千萬名球迷，若按去年進場觀眾的進度，預料可在五月中旬出現，但受到新冠肺炎疫情波及，何時達到里程碑值得觀察。

日本、南韓疫情比台灣嚴重，兩國職棒是否延後開季，或是採取暫時不讓球迷進場的方式，已經出現討論的聲音；中職會長吳志揚強調，中職比賽都在戶外球場，不像日韓有巨蛋，目前沒有停賽、延賽的考量。

中職過去30個球季累積2964萬6820人次進觀戰，第三千萬名球迷可望在新球季出現，只是時間早晚問題；吳志揚表示，大家都很關心票房，受到新冠肺炎影響也沒辦法，但如果球季賽不開打就沒票房。

中職將從2月28日官辦熱身賽開始，啟用紅外線熱像儀為進場球迷量體溫，吳志揚強調，針對球場員工（包讀工讀生）也有相關防疫措施，除了戴口罩、量體溫，也要洗淨雙手，做好一切消毒工作。