中職／紅外線熱像儀 228斗六龍象戰啟用

中職官辦熱身賽2月28日登場，將在台南、斗六球場開打，聯盟因應新冠肺炎疫情，確定啟用紅外線熱像儀為進場球迷量體溫，一旦發燒就不准進場。

中職會長吳志揚表示，官辦熱身賽、今年二軍賽事都會在球場入口處架設紅外線熱像儀，一軍賽事也希望各隊主場比照辦理，除非新冠肺炎疫情減緩。

中職目前先採購一套價值30萬元的紅外線熱像儀，2月28日將在斗六球場使用；中職秘書長馮勝賢表示，斗六球場入口處在室內，測量體溫較準，台南因是戶外，因此使用耳溫槍為球迷量體溫。

官辦熱身賽一共20場，2月28日在斗六球場進行的中信兄弟、味全龍之戰將是首場使用紅外線熱像儀的比賽。

吳志揚強調，除了架設紅外線熱像儀之外，球場大門口也準備酒精，呼籲球迷看比賽時儘量戴上口罩。