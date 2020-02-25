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中職／紅外線熱像儀 228斗六龍象戰啟用

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職會長吳志揚宣布，官辦熱身賽啟用紅外線熱像儀。 圖／中華職棒提供
中職會長吳志揚宣布，官辦熱身賽啟用紅外線熱像儀。 圖／中華職棒提供

中職官辦熱身賽2月28日登場，將在台南、斗六球場開打，聯盟因應新冠肺炎疫情，確定啟用紅外線熱像儀為進場球迷量體溫，一旦發燒就不准進場。

中職會長吳志揚表示，官辦熱身賽、今年二軍賽事都會在球場入口處架設紅外線熱像儀，一軍賽事也希望各隊主場比照辦理，除非新冠肺炎疫情減緩。

中職目前先採購一套價值30萬元的紅外線熱像儀，2月28日將在斗六球場使用；中職秘書長馮勝賢表示，斗六球場入口處在室內，測量體溫較準，台南因是戶外，因此使用耳溫槍為球迷量體溫。

官辦熱身賽一共20場，2月28日在斗六球場進行的中信兄弟味全龍之戰將是首場使用紅外線熱像儀的比賽。

吳志揚強調，除了架設紅外線熱像儀之外，球場大門口也準備酒精，呼籲球迷看比賽時儘量戴上口罩。

中職 中信兄弟 味全龍

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