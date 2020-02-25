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6搶1／不會換地點！ 是否延賽3月4日由WBSC決定

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
6搶1賽事是否受到新冠肺炎影響造成賽事延後，世界棒壘球總會（WBSC）將在三月四日決定。 聯合報系資料照
6搶1賽事是否受到新冠肺炎影響造成賽事延後，世界棒壘球總會（WBSC）將在三月四日決定。 聯合報系資料照

六搶一奧運資格賽四月一日將在台中洲際、斗六球場開打，這是中華棒球隊爭取東京奧運門票的最後機會，是否受到新冠肺炎影響造成賽事延後，世界棒壘球總會（WBSC）將在三月四日決定。

中華隊去年在世界12強賽挑戰東京奧運失利，四月一日到五日進行的六搶一奧運資格賽，將以地主身分出賽，目前確定的外隊包括澳洲、荷蘭、大陸隊，另兩席將是三月開打的美洲區資格賽第二、三名球隊。

由於新冠肺炎疫情蔓延，六搶一奧運資格賽可能延賽，不少球迷相當關心此事，中華棒球協會秘書長林宗成表示，昨天和WBSC執行長連絡，WBSC將在三月四日召開執委會後，做出最後決定。

他表示，WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）認為，新冠肺炎疫情是否導致六搶一賽事延賽，相關決定事關重大，必須經由執委會討論比較恰當。

林宗成重申，不會討論是否更改比賽地點，不是臨時尋找其他國家就可主辦比賽。

我國政府因應新冠肺炎，目前限制中、港、澳人士來台，大陸隊暫時無法入境，能否順利參賽仍是未知數。

棒球 中華隊

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