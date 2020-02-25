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MLB／挨轟掉一分 前田健太開玩笑：不在計畫內

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日籍投手前田健太轉隊至雙城後，在春訓熱身賽首度出賽對戰紅襪隊，兩局被敲兩安，僅因一發陽春砲丟掉一分，賽後的心情不錯，還跟媒體開玩笑的說：「面對第一名打者就被敲全壘打不在我的計畫內，只是跟你們說一下。」

前田健太今天面對首棒班寧坦迪（Andrew Benintendi）就被敲出全壘打，接下來又出現安打、保送，開局就陷入麻煩，但他用飛球出局加雙殺立刻止血，第二局更是乾淨的三上三下，包括一次三振。

前田健太在第一局投的23顆球，只有12顆好球，在第二局馬上找回狀況，14球有12顆好球，前田表示，目前全部的球種都還在找感覺，特別是變化球，還需要時間，「當然還沒到最好，速球有點偏高，變化球控球還不佳，但我第二局有做出調整，所以進展還算不錯。」

目前球速約91到91哩，前田健太認為在春訓目前這個階段，數字已算是不錯，「一切感覺都很棒，只是有些小地方需要變得更好、再修正。」

由於之前僅在牛棚練投，而未參與實戰打擊練習的投球，前田健太表示，這是他春訓第一次面對打者，難免需要調整，還需要時間再找回熟悉的感覺。

前田健太的下一次登板預計是3月2日，對手光芒隊陣中有今年剛挑戰大聯盟的筒香嘉智，有望形成日本人對決，前田說：「日職時期我們就對過幾次，在開季前就先對決，應該會滿有趣的吧。」

前田健太 雙城

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