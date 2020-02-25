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MLB／春訓首場先發撐不滿一局 山口俊：球比較大

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

加盟藍鳥的日本投手山口俊春訓首度出賽，卻遭受大聯盟震撼教育，連一局投球都撐不完，0.2局共被勇士敲三支安打、投兩個四死球保送，防禦率高達40.5。

山口俊很快解決第一位打者，但接下來就被史旺森（Dansby Swanson）敲出安打，並對卡馬戈（Johan Camargo）觸身球，一、二壘有人情況下，用飛球抓到第二個出局數，接下來又出現一個四壞球保送和連續兩支安打，其中瓦特斯（ Drew Waters）一棒帶有兩分打點，帕奇（Cristian Pache）再補上一分打點安打。

藍鳥緊急換投止血，接替投球費斯克（Conor Fisk）投出三振化解首局危機，守住山口局留下的殘局；由於打線首局就回敬三分相挺，終場得以4：3險勝。

山口俊的生涯大聯盟春訓首戰只投29球，被敲三支安打失三分，還有四壞球和觸身球各一，他解釋自己仍在適應和日職不同的用球，「這個球比較大一些，縫線跟日本的球比起來也比較小，我還在調整中，另外，天氣也有關係，如果比較乾燥，球也會比較滑，這點我也還在適應。」

山口俊想競爭藍鳥第五號先發位置，現況看起來並不樂觀，競爭對象索頓（Trent Thornton）春訓賽第一天就對洋基先發兩局無失分，表現相較出色，讓他在開季移往牛棚待命的機率不小。

藍鳥 大聯盟

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