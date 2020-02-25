MLB／林子偉春訓連2場敲安 光芒筒香同場開轟

紅襪今天春訓熱身賽兵分二路出戰，台將林子偉經過一天休息，在光芒之役再次獲得出賽機會，擔任先發三壘手、打第二棒，他三打數敲出一安，連續兩場出賽都有安打演出。光芒則在新援筒香嘉智開轟加持下，終場和紅襪以2：2握手言和。

紅襪雖然一局上就搶下一分，但林子偉的首打席並沒有參與貢獻，吞下在今年春訓的第一K。三局上揮成一壘方向滾地球，讓光芒南韓球員崔志萬傳給補位的投手抓到出局數；直到六局上再度上場打擊，林子偉才在一人出局、一壘有人情況下，補上一壘安打，被推進到二壘的隊友後來靠著飛球出局和牽制失誤，跑回紅襪的第二分。

林子偉六局下交出游擊守備，結束本日任務，目前春訓兩場出賽，打擊率為四成，另外，雖然移防至較不熟悉的三壘，他仍在首局就策動雙殺，展現守備穩定度。

日本重砲筒香嘉智同場為光芒先發第五棒、擔任指定打擊，首打席獲得保送的他，四局下兩人出局時揮出陽春全壘打，敲出來到美職戰場的第一轟，此役唯一打數就幫球隊追平比數，春訓打擊率也維持百分百。