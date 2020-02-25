日職／洋聯季前分析 預測軟銀奪冠、火腿墊底

日職官辦熱身賽在前幾天正式開打，意味著新球季即將到來，經過去年季後的一番補強後，新球季到底哪一隊能打出佳績呢？本週讓筆者先來簡單分析洋聯各隊的戰力及排名預測。

福岡軟銀鷹

軟銀去年在例行賽功虧一簣無法奪回優勝，但季後賽10連勝，完成日本一3連霸，季後補進已不佔洋將名額的巴倫汀(Wladimir Balentien)，加上兩名古巴洋砲續留，搭配其餘本土球員，整體打擊火力將比上季更強；投手群的完整度雖是軟銀另一個能稱霸洋聯的重點，但也是開季的隱憂之一，去年表現優異的高橋礼、甲斐野央、高橋純平、大竹耕太郎等人在春訓都傳出受傷消息，上季的傷兵潮惡夢彷彿重現，這就要看軟銀能否再展現雄厚的後備戰力，去年底曾來台打冬盟的古谷優人及尾形崇斗在熱身賽都已登板過，是備受期待的後援部隊，不過即使有傷兵隱憂，軟銀的整體戰力仍勝過其餘各隊。

東北樂天金鷲

樂天季後補強動作不小，補進超級工具人鈴木大地、投手牧田和久、涌井秀章及前歐力士洋砲羅梅洛(Stefen Romero)，但也走了先發投手美馬學，來往之間，戰力仍有一定程度的增強。其實樂天原本的投打陣容就算是蠻完整的，投手有則本昂大、岸孝之、松井裕樹、宋家豪及森原康平等日本隊國手，野手部分則以淺村榮斗及布拉許(Jabari Blash)兩人為攻擊中心，如果其他打者能提供更多火力支援，那樂天會打出比上季更好的戰績。只不過樂天今年由三木肇擔任新監督，三木之前完全沒有過一軍監督的經驗，臨場調度也會是影響戰績的因素之一。

埼玉西武獅

上季拉尾盤，在例行賽完成2連霸的西武，本季雖然少了秋山翔吾這名最穩定的打者，但整體火力應不會因此就減弱太多，季後松阪大輔的回歸，對商品收益有明顯的助益，對投手戰力卻沒有多大幫助，投手仍是西武在今年的一大弱勢，不管是先發或後援，就得看看兩名新加入的洋投是否能真正地起到補強的作用，本季西武仍會呈現以打擊掩護投手的態勢，這樣的隊形或許在例行賽還能擠進前三名，但在季後賽能走多長，就很難說了。

千葉羅德海洋

羅德因為抽到佐佐木朗希，在去年季後受到媒體的大量關注，接著在自由市場也補進美馬及福田秀平，美馬的加入雖能增強羅德薄弱的先發投手戰力，但除了他之外，羅德還必須找到其他人來補上洋投及涌井離去所留下的先發投球局數，羅德季後還簽下在日職有實績的中繼投手赫曼(Frank Herrmann)及傑克森(Jay Jackson)兩人，兩人雖對牛棚戰力有幫助，卻沒能補上先發投手缺口，當然也會直接壓縮台灣旅日好手陳冠宇的上場機會；打線仍會以兩名洋砲為中心，但同樣地在走了上季打點排全隊第二的鈴木之後，有誰能補上這15轟及近70分打點的缺口，恐怕是井口資仁監督在新球季的考驗。

歐力士猛牛

歐力士雖然在去年墊底，還是有多人入選世界12強棒球賽的國家代表隊，投手部分有包括山岡泰輔、山本由伸、張奕及狄克森(Brandon Dickson)等人，不過隊上其他球員跟這些投手都還有落差，打者則有吉田正尚入選日本隊，他去年打出29轟、85分打點，已經成為歐力士的中心打者，打擊數據排在第二的羅梅洛未被續約而轉投樂天，新加盟的大聯盟名將亞當瓊斯(Adam Jones)是否能適應日職，補起這個缺口，也攸關歐力士今年戰績，這支球隊是一支能期待的年輕球隊，不過目前競爭力還不足。

北海道日本火腿鬥士

火腿在去年並沒有太積極的補強，只補進未獲巨人續約的畢亞努耶瓦(Christian Villanueva)及上季還有在大聯盟出賽的韋黑根(Drew VerHagen)，不過兩人的加入對火腿來說幫助有限，火腿在新球季仍有投打兩方的問題，先發後援戰力不足，打線前後棒次表現落差太大，幾名備受期待的新秀如清宮幸太郎、吉田輝星、柿木蓮等人都還需要一段時間才能站穩一軍主力位置等，都是火腿正面臨的難題，而這些問題並不會這麼快地在今年就有所解答。

洋聯預測排名順位：軟銀、樂天、西武、羅德、歐力士、火腿