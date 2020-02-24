日職／陽岱鋼一安難求 熱身賽保送首次上壘

旅日陽岱鋼今天繼續在官辦熱身賽亮相，對廣島隊之戰九局下出場代打，和廣島第五任投手岡田明丈磨了六球被保送，巨人隊終場8：9落敗。

巨人已打四場官辦熱身賽，陽岱鋼四戰全上，目前九個打數掛零、吞下一次三振，並出現兩次雙殺打，今天獲保送是官辦熱身賽首次上壘。

巨人今天在沖繩那霸主場出賽，先發投手桑契斯（Angel Sanchez）只投一局，面對八名打者被揮出五支安打，包括安部友裕三分砲；巨人一局上被攻下五分，一路落後到比賽結束，官辦熱身賽戰績2勝2敗。