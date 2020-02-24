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日職／王柏融代打挨K 官辦熱身賽打擊率4成29

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融。資料照(中央社)
王柏融。資料照(中央社)

日本火腿隊今天在沖繩名護球場對橫濱隊展開官辦熱身賽，旅日好手王柏融未先發，九局下出場代打，被橫濱第六任投手三島一輝三振，火腿終場2：5輸球，官辦熱身賽吞下三連敗。

王柏融在官辦熱身賽三戰合計七個打數，揮出三支安打（都是二壘打），攻下兩分打點，遭三振四次，目前打擊率4成29。

火腿今天打完前七局落後三局，中田翔擔任指定打者，完成三次打擊後，王柏融九局下接替上場，面對三島一輝打了五球，最後被135公里滑球三振。

火腿前天展開官辦熱身賽，在名護球場先後對決巨人、養樂多、橫濱隊，分別以2：6、4：9、2、5落敗，三場比賽掉了20分，目前一勝難求。

日本火腿 王柏融 橫濱

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