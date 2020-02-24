中職／猿隊吉祥物亮相了 加入日職活潑可愛元素

樂天桃猿隊迎接3月14日開幕戰，今天公布新年度吉祥物Logo，共同總經理川田喜則表示，開始一點一滴經營球隊，運用以前在日職樂天金鷲隊服務經驗，和猿隊夥伴共同努力為球隊開花結果。

猿隊指出，Rakuten總部在尊重台灣文化前提下，吉祥物形象的繪製加入如同日職吉祥物活潑可愛元素，日本繪家、設計團隊共同替猿隊繪製專屬吉祥物隊徽，希望從小孩到大人，所有10號隊友都能愛上這隻吉祥物。

川田表示，猿隊的使命除了想展現台日文化多元交流，更要打造出任何世代球迷都會覺得愛不釋手的隊徽，設計上使用流線、更直覺的線條，順應國際流行趨勢，新的吉祥物眉宇間透露著頑強淘氣、整體散發著自信又可愛的風格，命名活動將隨新官網於近日上架舉辦。

猿隊吉祥物設計理念：