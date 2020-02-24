中職／猿隊吉祥物亮相了 加入日職活潑可愛元素
樂天桃猿隊迎接3月14日開幕戰，今天公布新年度吉祥物Logo，共同總經理川田喜則表示，開始一點一滴經營球隊，運用以前在日職樂天金鷲隊服務經驗，和猿隊夥伴共同努力為球隊開花結果。
猿隊指出，Rakuten總部在尊重台灣文化前提下，吉祥物形象的繪製加入如同日職吉祥物活潑可愛元素，日本繪家、設計團隊共同替猿隊繪製專屬吉祥物隊徽，希望從小孩到大人，所有10號隊友都能愛上這隻吉祥物。
川田表示，猿隊的使命除了想展現台日文化多元交流，更要打造出任何世代球迷都會覺得愛不釋手的隊徽，設計上使用流線、更直覺的線條，順應國際流行趨勢，新的吉祥物眉宇間透露著頑強淘氣、整體散發著自信又可愛的風格，命名活動將隨新官網於近日上架舉辦。
猿隊吉祥物設計理念：
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言