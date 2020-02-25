中職／2015超級左投選秀年 大物紛紛成大誤

聯合新聞網 / Ramos
林政賢過去球速能達145公里，經過了4年多的職棒歷練之後，竟然越投越慢，三振能力也跟著急速下滑。 聯合報系資料照片
林政賢過去球速能達145公里，經過了4年多的職棒歷練之後，竟然越投越慢，三振能力也跟著急速下滑。 聯合報系資料照片

從富邦悍將轉投味全龍的24歲左投林政賢，近期在熱身賽多次登板，最快球速竟然僅剩126公里，消息一出，引發球迷熱議。

林政賢來自花蓮光復鄉太巴塱部落，這個地方孕育許多棒球好手，包括陳義信、王光輝、吳光熙、黃忠義、周思齊、鄭兆行、余文彬，林政賢就讀花蓮光復國小、國中，高中來到青棒強權平鎮，入選2012年世青賽、2013年U18世界盃，成名很早，其中世青賽對日本甲子園明星隊中繼3局無失分，表現亮眼。

2015年林政賢透過季中選秀加盟義大犀牛，2017年先發15場，整體防禦率3.79，表現不俗，因體型和投球動作相似，被球迷稱為「台版柳賢振」，後來入選2017年亞冠賽、2018年雅加達亞運，然而他的投球機制出了問題，球速急墜，從巔峰時期145公里，掉到現在只剩126公里，一口氣少了近20公里，被富邦悍將釋出後來到味全龍，東山再起之路充滿荊棘。

事實上，2015年中職季中選秀湧現許多優質左投，包括統一獅選了林子崴郭恆孝，義大犀牛挑林政賢、羅華韋，中信兄弟網羅彭識穎，以及桃猿納入葉家淇。

該年選秀最大咖左投莫過於林子崴，國手資歷豐富，曾征戰U18世界盃、U21世界盃和12強賽，統一獅以第一輪指名選進，簽約金530萬元，並從林岳平手中接下象徵王牌的17號，預約接班。

結果，林子崴職棒之路走得不順遂，至今出賽82場只拿5勝11敗11中繼、防禦率6.60，131局奉送82次四壞保送，控球陷入大麻煩。林子崴只比林政賢小4天，當初兩人一起赴中華職棒聯盟辦公室繳交選秀報名表，如今同樣走在棒球十字路口，能否奮起，今年相當關鍵。

林子崴至今的表現乏善可陳，控球狀況無法改善，被打長打也偏多，讓他成為首輪選秀中最令人失望的其中一人。 聯合報系資料照片
林子崴至今的表現乏善可陳，控球狀況無法改善，被打長打也偏多，讓他成為首輪選秀中最令人失望的其中一人。 聯合報系資料照片

2015年選秀中信兄弟第3輪選進彭識穎，是2010年世青賽冠軍、2014年U21世界盃金牌成員，進職棒前算是人生勝利組，成熟度相當高。但職棒是殘酷舞台，彭識穎中職生涯出賽104場都是後援，防禦率是超高的7.58，拿下1勝2敗17中繼1救援，表現平平，2018、2019年累計僅丟11局，逐漸遭邊緣化。

中信兄弟選完彭識穎後，桃猿接著挑葉家淇，他以157公里火球著稱，但一直沒有投出符合外界期待的成績，生涯37局投球奉送39次四壞保送，平均每局出現1次四壞，防禦率是離譜的9.97，如何在速球之外，精進控球和變化球品質，這是葉家淇未來課題。

彭識穎在加入兄弟後很快就獲得重用，但表現一直不理想，直到季末曾連續8場出賽未失分，可惜只是曇花一現。 聯合報系資料照片
彭識穎在加入兄弟後很快就獲得重用，但表現一直不理想，直到季末曾連續8場出賽未失分，可惜只是曇花一現。 聯合報系資料照片

羅華韋曾旅美，沉潛多年，2016年成為義大犀牛「鐵牛棚」要角，也是球隊封王關鍵人物之一，但自此走下坡，生涯防禦率剛好是10，說明他在中職生存困境，去年球季結束擴編選秀被味全龍挑走，羅華韋和林政賢都要在龍軍尋求東山再起。

郭恆孝在日本就讀高中、大學，學生時期最快球速達147公里，是日職鎖定的超新星，無奈其後手傷，評價直直落，兩度投入日職選秀都落榜，後來參加中職選秀，由統一獅網羅。

郭恆孝(左)與陳韻文(右)在2016球季都獲得獅隊的重用，郭恆孝投得比陳韻文略好，但接下來幾季陳韻文持續進步，郭恆孝多在二軍打拚，出賽已達100場。 聯合報系資料照片
郭恆孝(左)與陳韻文(右)在2016球季都獲得獅隊的重用，郭恆孝投得比陳韻文略好，但接下來幾季陳韻文持續進步，郭恆孝多在二軍打拚，出賽已達100場。 聯合報系資料照片

郭恆孝已30歲，在統一獅這幾年並沒有太突出表現，生涯累計防禦率7.34，接下來可能面臨飯碗保衛戰，2015年選秀這一批優質左投，紛紛面臨極大困境。

2015年中職選秀左投生涯成績 
左投 生涯防禦率 生涯被打擊率
林政賢 4.79 0.261
林子崴 6.60 0.289
郭恆孝7.340.351
彭識穎 7.58 0.365
葉家淇9.970.270
羅華韋10.000.376

味全龍 林政賢 林子崴 彭識穎 郭恆孝

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