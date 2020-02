MLB／菊池雄星初登板1.1局失3分 春訓飆到95哩

水手隊日籍投手菊池雄星今年首度在春訓熱身賽先發,對上遊騎兵隊共投了1.1局,丟掉三分(兩分自責),被敲四支安打,另有兩次三振、一次四壞,球速落在93到95哩之間,讓他感到滿意,休賽季加強的地方有了成果。

菊池雄星開賽就連飆兩次三振,不過接下來被連敲兩安,丟掉第一分,第二局在一出局後出現不穩,被敲出安打加上保送,費德羅威茲(Tim Federowicz)的二壘安打敲回兩分,菊池雄星又對秋信守投出觸身球,面對十名打者後被換下場。

雖然未投滿原訂的兩局,但菊池雄星仍有進步的地方,跟去年平均92.5哩的球速相比,今天速度明顯增加,最快球速95哩也追平去年在大聯盟的最快球速。

菊池雄星休賽季不斷簡化投球動作,回到最自然姿勢,就是希望增加球速,他表示:「我的速球感覺很棒,滑球則還需要加強,要能夠逼退打者、取得成功,這點還可以做得更好。」

平野佳壽今天也中繼登板,第四局上場面對四人次,只被敲一支安打,不過卻是一發全壘打,開轟的一樣是費德羅威茲,其餘三個出局數都用滾地球抓下。

