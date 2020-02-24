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MLB／菊池雄星初登板1.1局失3分 春訓飆到95哩

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
菊池雄星春訓登板。 法新社
菊池雄星春訓登板。 法新社

水手隊日籍投手菊池雄星今年首度在春訓熱身賽先發，對上遊騎兵隊共投了1.1局，丟掉三分（兩分自責），被敲四支安打，另有兩次三振、一次四壞，球速落在93到95哩之間，讓他感到滿意，休賽季加強的地方有了成果。

菊池雄星開賽就連飆兩次三振，不過接下來被連敲兩安，丟掉第一分，第二局在一出局後出現不穩，被敲出安打加上保送，費德羅威茲（Tim Federowicz）的二壘安打敲回兩分，菊池雄星又對秋信守投出觸身球，面對十名打者後被換下場。

雖然未投滿原訂的兩局，但菊池雄星仍有進步的地方，跟去年平均92.5哩的球速相比，今天速度明顯增加，最快球速95哩也追平去年在大聯盟的最快球速。

菊池雄星休賽季不斷簡化投球動作，回到最自然姿勢，就是希望增加球速，他表示：「我的速球感覺很棒，滑球則還需要加強，要能夠逼退打者、取得成功，這點還可以做得更好。」

平野佳壽今天也中繼登板，第四局上場面對四人次，只被敲一支安打，不過卻是一發全壘打，開轟的一樣是費德羅威茲，其餘三個出局數都用滾地球抓下。

菊池雄星 球速

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