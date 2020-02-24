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MLB／避談野豬攻擊 大都會古巴飛彈為薪拚開季

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
塞佩達斯在大都會春訓。 美聯社
塞佩達斯在大都會春訓。 美聯社

大都會「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）今天接受媒體訪問，不過卻避談在自家農場受到野豬攻擊的意外，只表示會努力趕上3月27日的開幕戰，避免剩下兩成薪。

塞佩達斯去年整季未出賽，原因是腳後跟手術還沒復元，又在家農場摔斷腳踝，起初原因只透露是跌入洞中，後來才傳出是因為受到野豬攻擊，才失足摔到洞裡，大都會球團因此和他重新議約，今年薪水將從原先的2950萬美元（約台幣8.9億元）降至1100萬美元（約台幣3.3億元），要是趕不上開季，更只剩600萬美元（約台幣1.8億元）。

目前大聯盟春訓已經展開，塞佩達斯卻還沒投入備戰，他將目標放在3月中參加熱身賽，壓線趕上開季，「目前進度沒有我想得那麼快，但隨著賽季逼近，我現在感覺狀態真的很好。」

不過大都會新教頭羅哈斯（Luis Rojas）可沒這麼樂觀，「我得尊重他所言，他為自己設下目標，但對我而言，這件事並沒有任何時間表。」

塞佩達斯上星期抵達春訓營時，面對記者包圍直接表態不會接受訪問，直言，「我今天不會談、明天不會談、今年都不會了。」結果六天過後，他召開長約九分鐘的記者會，但是強調不想談論過去，「我犯了錯也付出代價了，今天我只想談現況和未來。」

塞佩達斯在2016年底和大都會簽下四年1.1億美元合約，今年已是最後一年，詭異的是，當時幫他爭取到大約的前經紀人范維格南（Brodie Van Wagenen），現在卻是大都會總管，兩人之間是否產生嫌隙？他坦言的確沒太多對話，「但我認為關係一直很不錯。」

塞佩達斯自評目前跑速已恢復八成，守備訓練進度也達九成以上，最近更展開實戰打擊練習，「錢很重要沒錯，但無論薪水有沒有不同，我都會展現相同決心。」

大都會 大聯盟 Yoenis Cespedes

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