MLB／筒香嘉智首次出賽 1安打1保送上壘率百分百

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

光芒隊今天在春訓熱身賽對上洋基隊，日籍好手筒香嘉智也迎來首次出賽，擔任先發第五棒、左外野手，安打也順利出爐，總計一打數一安打、一保送，上壘率百分百，光芒也以9：7擊敗洋基。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）也為筒香嘉智高興，「他有上壘、有敲出安打，而且在左外野看起來適應得不錯，不過就算他兩打數零安打，我們對他的想法也不會有什麼不同，所以一打數一安打加保送沒有太多影響，但當然希望他能稍微享受一下成功的感覺。」

筒香嘉智在二局下的首打席就敲安，將赫爾（David Hale）投出的球用力敲往中間方向，一個彈跳後飛往投手，赫爾試圖用手套攔截失敗，反而彈往中外野；第二打席則從尼爾森（Nick Nelson）手中選到四壞保送。

經過十年日職生涯後挑戰大聯盟，筒香嘉智表示：「我認為兩個國家在好球帶上有點不同，還有球速也是，這是第一場比賽，我還想用自己的眼睛再好好觀察。」

筒香嘉智在外野的守備也沒問題，四局一顆中左外野的飛球，與基爾邁爾（Kevin Kiermaier）溝通良好，筒香嘉智開玩笑說：「我從來沒看過跑那麼快的人，除了我自己以外。」也提到基爾邁爾對自己照顧很多，會提醒要站在哪個位置，「所以我很開心有他在身邊。」

基爾邁爾也對筒香嘉智的防守還有積極與隊友互動感到特別，「之前聽說的都是他有多會打擊，但看起來在外野也很不錯，我想他會讓大多數人驚艷。」

明天對紅襪的熱身賽，筒香嘉智也會上場擔任第四棒、指定打擊，他表示：「距離開季還有幾周，還有很多不同的地方需要我透過雙眼去確認，就是在球季開始前多嘗試、多學習。」

筒香嘉智 光芒

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