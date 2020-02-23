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UBA／曾祥鈞準雙20退義守 未進抗日12人名單有憾

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
輔大曾祥鈞23分、19籃板。記者余承翰／攝影
輔大曾祥鈞23分、19籃板。記者余承翰／攝影

去年八強關鍵戰役敗給義守，輔大23日在曾祥鈞23分、19籃板，差1籃板「雙20」表現下，攜手攻下26分的盧峻翔，90：85力克義守，八強喜迎二連勝。賽後得知並未入選明日亞洲盃抗日最終12人名單的曾祥鈞，雖說可以專心在UBA賽場，仍坦言有些沮喪，錯失與日本隊切磋機會。

曾祥鈞免去四天五戰奔波，不過心裡難免有憾，「畢竟很難得的機會，能在國際賽場上與日本隊較量，也想多學習吸取經驗。最想看的應該就是富樫勇樹吧。」

但曾祥鈞強調，不用打中華隊，也能專心為輔大拚四強。主帥楊哲宜也有同感，並尊重教練團決定，「寶兒」也透露，曾祥鈞經過中華隊洗禮後，場上更有領袖風範。

楊哲宜表示，曾祥鈞除了身體碰撞度、穩定性提高，「他以往場下話少，這次回來看到他更會出聲提醒學弟，是他改變最多的地方。」

曾祥鈞則笑說：「在中華隊澎澎（陳冠全）學長也會這樣提醒我，就是多跟學弟講話，慢慢學習。」明日中華隊抗日，曾祥鈞打完台師大後也會前往觀戰。

義守第4節倒數5分鐘追到5分差，但王翊帆先是外線冷箭，吳季穎、曾祥鈞接連挺身，鎖定勝局。義守此役輸球又折兵，開賽就傷了陳諾以，第3節還剩2分鐘，邱忠博又踩到隊友呂威霆翻船。

輔大曾祥鈞23分、19籃板。記者余承翰／攝影
輔大曾祥鈞23分、19籃板。記者余承翰／攝影
輔大曾祥鈞23分、19籃板。記者余承翰／攝影
輔大曾祥鈞23分、19籃板。記者余承翰／攝影

中華隊 楊哲宜 陳冠全

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