日職／守護神轉先發大不易 松井裕樹面臨挑戰

樂天金鷲隊今年主要的改變，除了監督由平石洋介換成三木肇之外，另外就是生涯累積139次救援成功的守護神松井裕樹轉任先發投手。

樂天的主要先發投手有已經確定投開幕戰的則本昂大，2018年防禦率王岸孝之以及新加盟的涌井秀章這名豐富經驗的老將。樂天右投手戰力雄厚，不過就先發左投戰力而言，松井裕樹的期待值遠高過辛島航、塩見貴洋，因此他轉任先發的表現攸關本季樂天的成敗。

可惜的是，松井裕樹擔任熱身賽開幕戰先發對橫濱DeNA表現不佳，只投2.1局就被擊出8支安打、3次四死球保送、失掉6分。無法投完教練團設定的3局任務，加上變化球多、最快球速僅144公里，與過去擔任守護神時速球連發的威猛投球風格大相逕庭。雖然僅僅只是一場比賽，松井裕樹還有大約一個月的時間可以調整，不過看看過去從守護神轉先發的例子，成功例子並不多，對年僅24歲的松井裕樹而言將是不小的考驗。

去年5月宣布引退的上原浩治，2007年從先發轉任巨人隊終結者成功，繳出32次救援成功、1.74防禦率的亮眼成績。隔年他重回先發卻只有6勝，2009年轉戰大聯盟巴爾的摩金鶯隊先發12場成績也只有2勝4敗、防禦率4.05，直到2010年再回到後援之後才真正成功生存於MLB。同時從這一年起到2018年「鳳還巢」回巨人，上原再也沒有登上先發的投手丘。

上原浩治剛轉戰美職時，首季在金鶯先發12場就受傷，隔年只好再轉任後援。 歐新社資料照片

藤川球兒2016年從獨立聯盟重返阪神虎的第一年球季從先發起步，5場先發只有1勝2敗、防禦率6.12的慘狀，還丟掉個人職棒生涯場最多的7分失分，讓不少人感嘆：「球兒再也回不來了！」季中藤川球兒再度回到最熟悉的後援位置之後，才慢慢找回昔日威風八面的壓制力。這幾年藤川球兒更是有再進化的趨勢，去年季中臨危受命接下守護神位置，投出4勝16次救援成功、1.77防禦率。今年他可望達成生涯250次救援成功，以及名球會的入場券。轉先發失敗的藤川球兒，終究還是再回到守護神後才再現昔日風采。

轉到歐力士猛牛隊2年的增井浩俊，當他2016年還在日本火腿隊時，曾因為狀況不佳下二軍調整，球季後半段轉以先發身分重回一軍表現不差，先發8場拿下6勝。不過隔年（2017年）他本人還是希望回到後援的位置，因此10年的職棒生涯只有新人球季的2010年以及調整的2016年，合計518場出賽之中只有21場先發。

今年從讀賣巨人隊轉戰大聯盟藍鳥隊的山口俊，是比較成功的例子。山口俊原本是橫濱DeNA的當家終結者，2010-2011年連續兩季超過30救援成功，職棒第9年的2014年季中才正式轉先發。2016年山口俊在橫濱的最後一季首度投出單季兩位數勝投的11勝，去年在巨人以15勝拿下勝投、188次奪三振奪下央聯「雙冠王」，大放異彩。另外就是歐力士隊年僅21歲的「少年強投」山本由伸，他雖然不是守護神轉任的例子，不過2018年擔綱王牌中繼，有32次中繼成功，去年首度轉先發就以1.95獲得洋聯防禦率王，與松井裕樹有相似之處。

山口俊從後援轉先發並沒有遇到太多的挫折，去年球季在讀賣巨人還投出生涯代表作。 歐新社資料照片

松井裕樹年僅24歲，剛進職棒第一年原是擔綱先發，不過因控球問題季中被調任後援，隔年起成為樂天當家，同時也是日職最年輕的守護神。過去5年內4度締造單季30次救援成功、累積139救援，靠著這些實績年薪已經來到2億5,000萬日圓。本季松井裕樹將繼新人球季之後再度重返先發，因為年輕當然有無限發展潛力，究竟他能否為自己寫下新的一段歷史呢？