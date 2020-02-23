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木棒聯賽／12強出爐 穀保、平鎮、普門、大理直闖8強
高中聯賽木棒組第三階段16強最後一天賽事，兩支青棒強權穀保家商、高苑工商正面對決，穀保靠U18世界盃國手林昱珉繳出7局9K完封勝，以7：0擊敗高苑，搶下分組第1直闖8強，第四階段的12強淘汰賽將在28日開打。
兩支去年4強的球隊穀保家商、高苑工商今天碰頭，穀保林昱珉完投7局無失分，最快球速達147公里，隊友也給予火力相挺，自3局起攻破高苑投手群，連連搶分，提前7局收進比賽勝利。
穀保總教練周宗志也對林昱珉的表現讚譽有加，不僅用球數很省、速球和控球的表現都很好，「前3局壓制性100分，4局為了省力鬆懈投球數變多，5局再改善回來。」林昱珉提到，一開始能輕鬆解決打者，但後來沒辦法搶到好球數浪費不少體力。
穀保贏球後直接挺進8強，自94學年度後年年都在8強之列，且僅104學年度跌出4強，今年要力拚隊史第5冠。
木棒聯賽16強球隊在第三階段賽事分4組進行循環賽，取分組前3名晉級第四階段賽事，分組第一則直接拿到8強種子籤，包括衛冕軍平鎮高中、穀保家商、普門中學及大理高中都在第三階段打出3勝0敗成績，直闖8強。
至於今年的兩匹黑馬球隊仁義高中、大溪高中也繼續朝12強挺進。大溪高中參與木棒聯賽第2年就殺進第4階段，每一步都創隊史新紀錄；仁義則曾在101學年度打進12強賽，今年將挑戰隊史首張8強門票。
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