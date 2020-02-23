中職／兄弟再敲3轟 自辦熱身賽對悍將3連勝

中信兄弟隊今天在屏東春訓基地迎戰富邦悍將隊，是兩隊在今年自辦熱身賽第3度交手，悍將隊雖有蔣智賢、范國宸開轟兩度取得領先，但兄弟靠3發全壘打回擊，包括詹子賢在6局下的超前2分砲，終場兄弟以9：5擊敗悍將隊，對戰3連勝。

兄弟此戰推廖乙忠先發，前2局各失1分，3局上再被蔣智賢轟出2分全壘打，悍將隊以4：1領先。

兄弟打線則在3局下反撲，張志豪率先上場從陳仕朋手中敲出陽春砲，之後許基宏、林明杰適時安打都送回分數，將比數扳平，陳仕朋先發3局失4分。

兄弟第5局換上周磊登板，被代打的范國宸敲出陽春全壘打，悍將隊超前比數。

6局下悍將隊換上第3任投手林晨樺，兄弟再掀攻勢，周思齊、蘇緯達安打送回追平分，詹子賢補上左外野超前2分砲逆轉戰局，8局下蘇緯達再轟陽春全壘打，陳子鴻、林書逸連續安打後又靠失誤追加1分。

兄弟今天共動用5名投手，廖乙忠先發4局失4分，周磊中繼2局失1分，之後洋投萊福力、王凱程及李振昌登板各投1局無失分。

兄弟在18、19日與悍將隊進行的2連戰分別以10：4、16：3贏球，兩戰合計敲7轟，今天再追加3轟，目前對戰3場全勝。而兄弟今年在自辦熱身賽7戰只輸1場（20日不敵樂天桃猿隊），且場場開轟，合計已揮出18發全壘打。