木棒聯賽／邱駿威飆速149公里無功 放話要打林昱珉安打

高苑工商投手邱駿威今天在木棒聯賽第三階段對穀保家商先發飆速149公里，但沒能助球隊搶勝；邱駿威與穀保投手林昱珉是國中隊友，稱讚林昱珉很厲害，也放話要從他手中打安打。

邱駿威是高苑工商投打二刀流，高一專職投手，去年暑假升上高二才恢復練打，此次高中棒球聯賽（木棒組）前半段多以打者身分出賽，扛中心棒次第四棒，但他自評打擊狀況還沒調整到最好。

高苑工商昨天就確定晉級第四階段12強賽，今天與穀保家商交手，勝隊取得8強種子籤，邱駿威扛先發投手，前兩局全力催球速，僅讓穀保打者敲出1支安打，投出追平生涯最快球速149公里。

邱駿威表示，教練團賽前目標是讓他丟滿125顆，但自己的想法從首局開始就不保留，前面兩局壓制得不錯，但3局開始有點沒力，變化球的控制不好；邱駿威今天總計用86球投2.2局，被敲4支安打，投出5次保送、3次三振，失掉3分皆為責失分、吞下敗投。

邱駿威與同場先發的穀保家商投手林昱珉國中時是隊友，林昱珉稱讚邱駿威進步很多，邱駿威也稱讚林昱珉很厲害。

邱駿威表示，林昱珉今天先發節奏掌握得很好，把高苑的打者牽著走，但他也放話，過去沒有打過林昱珉的球，此次木棒聯賽希望從林昱珉手中敲出安打。

高苑今天比賽輸球，第四階段需從12強開始打起，28日首戰將與北科附工交手，爭取8強門票。邱駿威表示，在第四階段開打前，會再加強調整對變化球的控制。