中職／單場挨4轟 猿隊0:18不敵韓職英雄隊
韓職培證英雄隊一軍來台春訓，第2階段移師高雄澄清湖棒球場展開熱身賽，今天對外首戰與中職衛冕軍樂天桃猿隊交手，猿隊投手群單場挨4轟，打線也遭壓制，終場以0：18不敵英雄隊。
猿隊前兩場自辦熱身賽都以雙位數得分贏球，今天對上韓職英雄隊卻沒有發揮，投手群也擋不住英雄隊的猛攻。
黃子鵬今天先發上陣，前2局沒有失分，第3局滿壘時被金河成、李政厚敲安打失4分，續投第4局再挨朴俊泰一發陽春全壘打，之後退場由洪聖欽接手，再被李政厚敲安打失分，黃子鵬共投3.2局失7分。
猿隊第6局換上林樺慶登板，讓英雄隊連敲5安追加分數，黃偉晟接替後又被李宅根轟出2分全壘打。第9局江國謙登板再挨2轟，包括朴正音3分砲和金慧成陽春全壘打，英雄隊將比數拉開為18分差。
英雄隊今天共敲出19支安打，包括4發全壘打，其中李政厚單場兩支二壘打、貢獻4分打點。至於猿隊全場揮出8支安打，沒有攻回分數。
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