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日職／陽岱鋼替補沒安打 官辦熱身賽9支0

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
陽岱鋼替補未敲安。資料照(中央社)
陽岱鋼替補未敲安。資料照(中央社)

巨人隊今天在官辦熱身賽對上樂天隊，陽岱鋼沒有先發，第5局替補上場守中外野，但兩次打擊機會仍沒有安打，官辦熱身賽3戰合計9打數沒安打，終場巨人隊以7：1擊敗樂天隊。

陽岱鋼昨天在對上火腿隊的官辦熱身賽先發上陣，但5打數沒表現，今天代守上場，6局下首次打擊機會，2出局一、三壘有人時，面對辛島航擊出游擊滾地球出局。8局下第2度站上打擊區，一壘有人時從辛島航手中敲出雙殺打。

陽岱鋼此戰2打數沒有貢獻，加上前兩場官辦熱身賽分別繳出2支0、5支0表現，目前3場官辦熱身賽安打還沒開張。

巨人隊菅野智之今天先發3局，被敲3支安打，失1分，無關勝敗，高橋優貴中繼4局無失分拿下勝投。

至於樂天隊今天共動用3名投手，岸孝之先發2局失1分，涌井秀章、辛島航各投3局，宋家豪連兩場官辦熱身賽未登板。

樂天 陽岱鋼

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