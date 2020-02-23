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日職／王柏融再敲二壘打 熱身賽連兩戰長打有打點
火腿隊今天在第2場官辦熱身賽對上養樂多隊，「大王」王柏融繼續先發，棒次往前移至第7棒，擔任左外野手，再敲出一支帶有打點的二壘打，連兩戰敲長打、打點，單場3支1。
王柏融今天在2局下首打席面對養樂多隊洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez），連看了2顆好球後，接著對121公里的曲球揮空遭到三振。
4局下火腿隊1：5落後，王柏融在2出局二壘有人時，從麥高夫（Scott McGough）手中揮出左外野二壘打，送回1分打點。
王柏融接著在7局下率先上場，遭到大西廣樹三振，打完3打席後退場休息，由杉谷拳士上場代守。此戰王柏融合計3打數敲1支安打，有1分打點，吞下2次三振。
王柏融昨天在首場官辦熱身賽對上巨人隊，3打數敲出2支安打，有1打點和1得分，終結今年對外熱身賽連14打數沒安打的低潮，今天延續手感，連兩戰有長打演出，官辦熱身賽合計6打數敲3安、累積2打點。
但火腿隊投手群今天沒能擋下養樂多隊攻勢，前7局被敲出12支安打，陷入2：9落後。
＼ #王柏融 タイムリー👍 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) February 23, 2020
キャンプ練習試合から好調が続く王選手‼ここもナイスヒット🙌
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