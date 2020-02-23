快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／揮棒有照想像 王柏融敲完二安續先發

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 報系資料照
王柏融。 報系資料照

日職火腿隊台灣好手王柏融昨天在官辦熱身賽敲出兩支長打，今天中午12點對上養樂多隊繼續擔任先發，棒次從七棒往前移到六棒，位置也從指定打擊改任左外野手。

昨天對上巨人隊，王柏融總計三打數敲出兩支二壘安打，有一打點，終結14打數無安打的低潮，打點也一起開張，王柏融賽後受訪時表示，主要專注在揮棒的穩定性，「有照自己想像的感覺去攻擊。」

王柏融在春訓期間接受首席兼打擊教練小笠原道大的指導，聽從建議大膽出棒，不要管後果，王柏融說，就不要害怕受傷，也希望自己能夠把握每一次打席，實踐教練的建議。

昨天王柏融分別在五局下面對與那原大剛敲出中外野二壘安打，七局下面對高木京介，敲出帶有打點的左外野二壘安打，今天再度擔任先發。

王柏融 養樂多

延伸閱讀

日職／「不要管結果、大膽攻擊」 大王對外賽安打啦

日職／王柏融兩支二壘打破低潮 陽岱鋼同場5支0

日職／王柏融對巨人揮二壘打 對外熱身賽首安出爐

日職／王柏融替補2打數沒安打 對外熱身賽13支0

相關新聞

日職／揮棒有照想像 王柏融敲完二安續先發

日職火腿隊台灣好手王柏融昨天在官辦熱身賽敲出兩支長打，今天中午12點對上養樂多隊繼續擔任先發，棒次從七棒往前移到六棒，位...

木棒聯賽／攔下黑馬大溪 普門重返8強

一○八學年度學生棒球聯賽木棒組第三階段，大理高中、普門中學拿到分組二連勝，先取得八強種子資格；昨天共有九隊提前晉級十二強。

日職／「不要管結果、大膽攻擊」 大王對外賽安打啦

收到首席兼打擊教練小笠原道大的叮嚀，火腿隊台灣好手「大王」王柏融昨天在官辦熱身賽奉行「大膽攻擊」的指令，對戰巨人隊敲出兩支二壘打、有一分打點，終結對外熱身賽十四支○的低潮。

中職／單局失8分 獅隊敲2轟不敵綺麗珊瑚

統一獅隊今天在花蓮與綺麗珊瑚隊打熱身賽，今天進行3連戰最終戰，獅隊先靠林靖凱、郭峻偉的兩發全壘打拉開5分領先，但因雨暫停...

木棒聯賽／9隊提前晉級12強 大理、普門取得8強門票

108學年度學生棒球聯賽木棒組第3階段，大理高中4：3勝西苑高中、普門中學4：2勝大溪高中，兩隊在分組都拿兩勝，提前晉級...

木棒聯賽／穀保分組搶第2勝 連續15年晉12強

108學年度高中棒球聯賽木棒組第3階段，穀保家商以15：0提前4局擊敗仁義高中，拿到分組第2勝，提前晉級12強，也是連續...

日職／陳冠宇對西武3上3下 熱身賽3戰無失分

日職羅德隊今天在日本高知與西武隊進行自辦熱身賽，旅日投手陳冠宇在第7局登板，中繼1局連續解決3名打者，沒有失分，至今在熱...

木棒聯賽／林政華U18洗禮不畏懼 敲再見安當英雄

台東體中青棒隊隊長林政華有U18世界盃經驗洗禮後，更不畏懼，此次高中木棒聯賽場場敲安，今天與北科附工交手，單場3安，延長...

木棒聯賽／張聖豪觀戰當軍師 捐5萬回饋母校

中信兄弟隊捕手張聖豪，趁著球隊休假，今天到高雄關心母校台東體中木棒聯賽賽事，也透露將與黃弘毅各捐5萬元回饋母校，總教練葉...

木棒聯賽／最忙的高中投手陳柏毓 再度先發無關勝敗

被列為6搶1資格賽中華隊觀察名單的北科附工投手陳柏毓，今天在高中棒球聯賽木棒組第3階段出賽，對台東體中投6.2局、失1分...

中職／雙轟+王溢正好投 桃猿15：0痛宰味全龍

樂天桃猿隊今天赴斗六棒球場與味全龍隊交手，王牌左投王溢正首度在自辦熱身賽登板，先發4局被敲出3支安打，沒有失分，打線則有...

中職／新球季80萬元俱樂部 林益全、胡金龍都要挑戰

中職新球季有沒有「80萬元俱樂部」的成員出現，富邦悍將隊林益全、胡金龍是最大寄望。

熱門新聞

NBA／詹姆斯、AD合飆60分 湖人宰灰熊奪4連勝

杜拜女網／超級搶十大逆轉 謝淑薇奪本季第二冠

NBA／單場七火鍋擋下灰熊 AD放眼最佳防守球員

MLB／待3A爽領千萬美元 紅襪被遺忘的薪水小偷

NBA／21歲前累積300顆三分球 唐西奇史上第一人

日職／王柏融兩支二壘打破低潮 陽岱鋼同場5支0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。