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日職／揮棒有照想像 王柏融敲完二安續先發
日職火腿隊台灣好手王柏融昨天在官辦熱身賽敲出兩支長打，今天中午12點對上養樂多隊繼續擔任先發，棒次從七棒往前移到六棒，位置也從指定打擊改任左外野手。
昨天對上巨人隊，王柏融總計三打數敲出兩支二壘安打，有一打點，終結14打數無安打的低潮，打點也一起開張，王柏融賽後受訪時表示，主要專注在揮棒的穩定性，「有照自己想像的感覺去攻擊。」
王柏融在春訓期間接受首席兼打擊教練小笠原道大的指導，聽從建議大膽出棒，不要管後果，王柏融說，就不要害怕受傷，也希望自己能夠把握每一次打席，實踐教練的建議。
昨天王柏融分別在五局下面對與那原大剛敲出中外野二壘安打，七局下面對高木京介，敲出帶有打點的左外野二壘安打，今天再度擔任先發。
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