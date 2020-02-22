中職／單局失8分 獅隊敲2轟不敵綺麗珊瑚

統一獅隊今天在花蓮與綺麗珊瑚隊打熱身賽，今天進行3連戰最終戰，獅隊先靠林靖凱、郭峻偉的兩發全壘打拉開5分領先，但因雨暫停後被綺麗珊瑚隊灌進8分大局遭逆轉，獅隊終場以6：14吞下對戰首敗。

獅隊與綺麗珊瑚隊前兩場比賽都贏球，今天第3戰推江辰晏先發，主投3局失1分，獅隊打線則靠著林靖凱在3局上轟出2分全壘打、郭峻偉第4局敲3分砲，取得6：1的領先，但比賽隨後因當地午後雷陣雨而中斷。

比賽恢復開打後，獅隊沒再添分數，投手群則遇上亂流，4局下劉軒荅登板，被敲出7支安打，加上隊友失誤，綺麗珊瑚隊將比數扳成6：6平手，獅隊再換上林煜清也沒能及時止血，被陳少偉就被轟出3分全壘打，綺麗珊瑚隊一棒逆轉戰局。

第5局獅隊郭恆孝登板再失2分，賴泊凱第6局因連續安打失2分，而6局起兩隊投手都由獅隊球員上陣，其中黃竣彥、鄭鈞仁、陳韻文面對自家打線都沒有失分，9局下王玉譜對珊瑚隊連投2次四壞球保送再被敲安打丟1分。