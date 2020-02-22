木棒聯賽／9隊提前晉級12強 大理、普門取得8強門票
108學年度學生棒球聯賽木棒組第3階段，大理高中4：3勝西苑高中、普門中學4：2勝大溪高中，兩隊在分組都拿兩勝，提前晉級第4階段，並取得8強種子資格。
第3階段16強分為4組舉行，各組取3隊進入最後一階段12強單淘汰競逐，分組排名第1球隊直接進入8強，今天除了大理、普門之外，另有平鎮高中、大溪高中、三民高中、南英商工、西苑高中、穀保家商、高苑工商確定晉級。
大理昨天以3：1勝南英，今天出戰西苑，5局上打完仍以0：2落後，5局下以4支安打、保送及失誤攻進3分超前，西苑則在7局扳成平手，8局下大理再靠石傳誠二壘打送進致勝分。
大理隊史第4度闖進8強，最佳成績是96學年度亞軍，去年大理進入4強，季軍戰以3：2擊敗高苑工商，總教練黃文生表示，比賽就是一場一場打，「今年目標希望再打進前4」。
普門首戰以5：2擊敗三民高中，今天出戰「黑馬」大溪，4局下靠馬鋼場內全壘打跑回超前分，5、8局下各靠兩次保送及高飛犧牲打拿分。
先發投手鄭澔投8局，被擊出4支安打，失兩分、責失1分，拿到勝投，楊鈺翔後援1局、未被敲安、投出1次三振，守住勝果。
普門在104學年度首度參賽拿到季軍，隔年也以季軍收尾，106學年度闖進冠軍戰，以5：9不敵穀保家商，但也獲得隊史最佳的亞軍，去年則在12強止步。
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