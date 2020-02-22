木棒聯賽／穀保分組搶第2勝 連續15年晉12強

108學年度高中棒球聯賽木棒組第3階段，穀保家商以15：0提前4局擊敗仁義高中，拿到分組第2勝，提前晉級12強，也是連續15年挺進最後階段比賽。

木棒組聯賽自93學年度開打，穀保僅在首屆比賽16強止步，隔年起都闖進最後一階段比賽，今年之前，除了104學年度以第6名收尾，其餘年度都打入4強。

除了穀保之外，西苑在今年之前已連15年闖進12強，今年應可推高木棒聯賽紀錄；西苑和南英商工、大理高中、東石高中同組，大理兩勝提前晉級，西苑和南英都是1勝1敗，東石兩敗。

第3階段昨天開打，穀保首戰以4：0擊敗嘉義高中，今天對仁義也打得順手，首局靠5支安打、3次保送拿5分，2局再展開12人次的攻勢，以何恆佑兩分砲在內的6支安打，加3次保送拿7分奠定勝基。

穀保先發投手張鴻傑投兩局，楊立維、林昱珉接手各投1局，皆沒有被擊出安打，對手只靠1次保送站上過壘包。

第3階段分組賽，穀保已拿兩勝，和高苑工商戰績相同，兩隊明天對決，勝隊直接拿到8強門票。

穀保歷年拿過5次冠軍，是木棒聯賽最多冠的球隊，去年也闖進冠軍戰，但以5：7輸給平鎮高中。