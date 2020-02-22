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日職／陳冠宇對西武3上3下 熱身賽3戰無失分
日職羅德隊今天在日本高知與西武隊進行自辦熱身賽，旅日投手陳冠宇在第7局登板，中繼1局連續解決3名打者，沒有失分，至今在熱身賽連3場出賽無失分。
羅德昨天抵達高知，今、明兩天與西武進行2連戰，陳冠宇今天首戰於在7局下登板，沒有被敲出安打，投出3上3下，有1次三振，無失分，春訓維持好表現，但羅德終場以3：8不敵西武。
陳冠宇今年熱身賽在14日首度登板，對上廣島隊中繼2局無失分，被敲出1支安打，18日第二場實戰對上巨人隊，第8局登板演出3上3下，今天對西武再繳完美中繼表現，目前春訓自辦熱身賽共出賽3場，合計投4局沒有失分，僅挨1安。
羅德今天推出美馬學先發，這也是他今年轉隊後的首場出賽，對上西武隊先發2局，被敲出2支安打，失1分，最快球速達145公里。
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