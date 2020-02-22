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木棒聯賽／最忙的高中投手陳柏毓 再度先發無關勝敗

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
6搶1資格賽被列入國手觀察名單的陳柏毓，今天在高中聯賽登板先發。圖／學生棒球聯盟提供
6搶1資格賽被列入國手觀察名單的陳柏毓，今天在高中聯賽登板先發。圖／學生棒球聯盟提供

被列為6搶1資格賽中華隊觀察名單的北科附工投手陳柏毓，今天在高中棒球聯賽木棒組第3階段出賽，對台東體中投6.2局、失1分、無關勝敗，但球隊以2：3吞敗。

陳柏毓是去年U18世界盃棒球賽中華隊主力投手之一，之後越級獲選亞錦賽國手，即將開打的6搶1資格賽，也被列入觀察名單。

中職原本規畫讓陳柏毓及余謙、吳昇峰、王宗豪等業餘投手隨富邦悍將隊練習，供總教練洪一中就近觀察，陳柏毓雖在17日前往報到，但並未隨隊練習。

洪總之前曾表示，除非很特殊，U18國手才可能參加6搶1資格賽。

陳柏毓今天在24強分組賽登板，休息兩天後再度上陣，也是個人本屆聯賽第4次出賽、第3度先發。

陳柏毓在第1階段對玉里高中先發投3局、投出7次三振、無失分，另對崇義高中後援投兩局、投出3次三振，也沒有失分，第2階段再對玉里先發投7局、飆出9K、失兩分。

陳柏毓今天前6局無失分，7局被林志光、王宇傑敲安失1分後退場；目前個人累計投18.2局、投出27次三振，教練陳炳男說：「看到他成長很多、更會玩球。」

這場比賽陳柏毓用94球投6.2局、被敲出4支安打、投出8次三振、失1分，他表示，今天原本設定投5局，但球隊投手戰力不夠，若提前退場會有變數，「雖然身體疲勞，專注將球投進想要的位置」。

東體此戰在8局下靠林政華、李紹廷、林志光安打追平比數，延長PK賽10局再以失誤、林政華再見安打搶勝。

東體、北科附工與平鎮高中、興大附農同組，平鎮目前兩勝已確定晉級，東體、北科附工都是1勝1敗，興大附農兩2敗，分組取3隊晉級。

陳柏毓 中華隊

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