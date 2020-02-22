中職／雙轟+王溢正好投 桃猿15：0痛宰味全龍

樂天桃猿隊今天赴斗六棒球場與味全龍隊交手，王牌左投王溢正首度在自辦熱身賽登板，先發4局被敲出3支安打，沒有失分，打線則有梁家榮、林泓育轟出「背靠背」全壘打，火力大爆發，終場以15：0勝出。

猿隊前天以12：10擊敗中信兄弟隊，今年春訓熱身賽首勝開張，今天對上味全龍隊繼續發揮火力，投手群也展現壓制力，王溢正春訓首度登板繳好投，與林逸翔、劉昱言、林柏佑、蘇俊璋、王躍霖合力完封對手，全場僅讓龍隊敲出5支安打。

猿隊打線則在3局起展開攻勢，詹智堯、郭永維、成晉接連安打敲回2分，5局上則有梁家榮轟出2分全壘打，林泓育再補一發陽春砲，個人連兩場熱身賽開轟，將比數拉開為6：0，第6局猿隊兩度攻占滿壘後，劉時豪、藍寅倫適時安打擴大差距，第7局再追加分數，單場豪取15分。

至於味全龍隊至今3場熱身賽一勝難求，今天蔡明憲先發2局無失分，廖文揚轉隊後首度登板，中繼1局失2分，之後林旺億、黃東淯、林政賢、曹維揚、陳良志依序登板，都沒能擋住猿隊攻勢，重返中職的游宗儒迎戰第8局登板迎戰前東家，投1局無失分。