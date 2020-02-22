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中職／新球季80萬元俱樂部 林益全、胡金龍都要挑戰

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
林益全要挑戰月薪「80萬俱樂部」。 聯合報系資料照
林益全要挑戰月薪「80萬俱樂部」。 聯合報系資料照

中職新球季有沒有「80萬元俱樂部」的成員出現，富邦悍將隊林益全胡金龍是最大寄望。

中職在2006年首度有球員月薪超過80萬元，當時效力La New熊隊的陳金鋒，獲得史上最大合約，連3年平均月薪83.3萬元，09年起的後3年，月薪增為83.4萬元。

2012、13年各隊調薪沒有太多驚喜，12年兄弟象隊彭政閔55萬元獨當一哥，13年和統一獅隊潘威倫同以55萬元並列排頭。

2013年郭泓志返台加入統一獅隊，拿到3年複數年合約，14年起的年薪為1100萬元、1160萬元、1220萬元，平均月薪各為91.7、96.7、101.7萬元。

林智勝在2016年轉進中信兄弟隊，獲得3年3600萬元、獎勵金900萬元，總值4500萬元的大合約，17、18年平均月薪都達120萬元。

2018年林益全月薪首度達80萬元，但去年大扣10萬元；自2006年陳金鋒起到去年為止，中職只有3個單季沒有月薪80萬元以上的球員。

今年能再度挑戰80萬元的球員不多，去年月薪75萬元的胡金龍，走完3年複數年約，今年重談新約，能不能衝破80萬元，值得觀察。

而林益全去年拿下聯盟打點王，敲出27轟也是個人生涯新高，穩定出賽並維持高水準表現，要拿回去年季初被扣的10萬元月薪，應該不讓人意外。

林益全 中職 胡金龍

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