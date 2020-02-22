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中職／本季最高薪球員 有機會在悍將隊出現

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
胡金龍(左)與林益全(右)都有機會挑戰聯盟「薪」一哥。 聯合報系資料照
胡金龍(左)與林益全(右)都有機會挑戰聯盟「薪」一哥。 聯合報系資料照

中職4隊目前僅有樂天桃猿隊完成全隊調薪，統一獅、中信兄弟隊還有部分球員未談完，富邦悍將隊進度最慢，但也最受矚目，有機會出現本季中職最高薪球員。

猿隊林泓育前年提前換約，3年月薪分別為70、75、80萬元，也是目前各隊已公布球員薪水中的排頭（75萬元），隊友陳俊秀則獲兩年複數年約，今、明年各為72、80萬元。

兄弟張志豪原本已提出薪資仲裁，但17日通知聯盟撤銷仲裁，新球季獲得月薪56萬元，超過林智勝的52萬元，成為兄弟最高薪野手；投手以李振昌62萬元最高，鄭凱文58萬元居次。

統一獅隊日前公布蘇智傑、陳韻文調薪結果，兩人都獲兩年複數年約，蘇智傑今、明年月薪為40萬、46萬元，陳韻文今、明年為34萬、43萬元。

而陳鏞基是獅隊目前最高薪球員，他在2018年簽下3年複數年約，今年月薪62萬元。

悍將隊至今未公布球員調薪狀況，但林益全上季表現出色，加薪不成問題，目前他的月薪為70萬元，挑戰林泓育的75萬元應是低標。

悍將隊另名高薪球員胡金龍結束3年複數年約，去年月薪75萬元，表現也維持水準，正常狀況也有加薪空間，同樣是「中職一哥」的強力挑戰者。

中職 統一獅 蘇智傑

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