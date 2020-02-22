木棒聯賽／林政華U18洗禮不畏懼 敲再見安當英雄

台東體中青棒隊隊長林政華有U18世界盃經驗洗禮後，更不畏懼，此次高中木棒聯賽場場敲安，今天與北科附工交手，單場3安，延長賽再見安當英雄，教練也鼓勵他畢業後投入選秀。

林政華是去年U18世界盃棒球賽中華隊一員，中華隊拿下世界冠軍，林政華也透過高強度國際賽磨練增加經驗；台東體中總教練葉明嘉表示，林政華有國際賽歷練，即使像今天面對北科附工強投陳柏毓也不會畏懼，目前為止木棒聯賽每場比賽都有安打，打擊非常穩定。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強，台東體中今天與北科附工交手，林政華3局敲安，8局安打開啟攻勢，跑回球隊追平分，延長賽第10局當英雄，再見安打率隊以3比2拿勝。

林政華表示，此次木棒聯賽教練團常常在關鍵時刻讓他上場打擊、習慣壓力，今天比賽9局還平手， 當時就有想到10局會是當英雄的攻擊機會，「沒有壓力、反而很興奮」，10局也把握機會建功。

林政華和陳柏毓是去年U18世界盃中華隊隊友，彼此很熟悉，林政華表示，陳柏毓可能因為出賽多，今天直球狀況沒有到最好，但變化球還是有引誘力，雖然有敲出安打，但也吞下2次三振。

林政華木棒聯賽維持穩定打擊好手感，葉明嘉也表示，教練團會鼓勵林政華畢業投入中職選秀，林政華則表示，現階段先把該做的事情做好。