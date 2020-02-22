日職／王柏融兩支二壘打破低潮 陽岱鋼同場5支0

日職火腿隊與巨人隊在官辦熱身賽的交手，兩名台灣球員都先發上陣，火腿隊「大王」王柏融突破低潮，單場揮出2支二壘打，有1打點、跑回1分；巨人隊陽岱鋼則是5打數沒有安打，終場由巨人隊6：2獲勝。

王柏融先前在對外熱身賽安打還未開張，合計13打數沒有安打，今天在火腿隊首場官辦熱身賽擔任先發第7棒、指定打擊。

王柏融首打席遭到田口麗斗三振，5局下從與那原大剛手中敲出中外野方向的二壘打，之後靠隊友宇佐見真吾的安打跑回全隊第1分。

7局下火腿隊1：3落後，王柏融在一壘有人時上場，面對左投高木京介再揮出左外野二壘打，敲回1分打點，幫火腿隊將比數追成1分差，之後就被換代跑退場，但火腿隊沒能再添分數。

王柏融合計3打數敲出2支二壘打、吞1K，終結對外熱身賽無安打的低潮，加上15日在隊內紅白戰敲出陽春全壘打，今年他在春訓實戰的3安都是長打。

至於巨人隊陽岱鋼今天擔任先發中外野手、打第2棒，5打數沒有安打，僅靠一次失誤上壘，吞下1次三振，目前在官辦熱身賽出賽兩場，合計5打數還沒敲出安打。

巨人隊今天全場共敲出11支安打，比火腿隊多5支，包括中島宏之、洋砲摩塔（Israel Mota）及代打的湯浅大都有全壘打演出，其中摩塔單場4支3、敲回2分打點。