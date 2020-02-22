日職／王柏融對巨人揮二壘打 對外熱身賽首安出爐

日職火腿隊今天首場官辦熱身賽對上巨人隊，兩隊台灣球員王柏融、陽岱鋼都先發上陣，其中火腿隊「大王」王柏融擔任先發第7棒、指定打擊，5局下第二打席揮出二壘打，個人在對外熱身賽的首安出爐。

王柏融今年春訓對外熱身賽手感慢熱，今天賽前5場出賽合計13打數沒有安打，但今天首場官辦熱身賽仍被排進先發陣容中，棒次移到第7棒，沒有守備，火腿隊中心棒次依序為近藤健介、中田翔及新洋砲維拉紐瓦（Christian Villanueva）。

王柏融首打席在2局下2出局後站上打擊區，與巨人隊先發投手田口麗斗纏鬥7球，之後遭到三振。5局下第二打席則從與那原大剛手中擊出中外野二壘打，對外熱身賽首安出爐，終結14支0的低潮，還藉由下一棒宇佐見真吾的安打跑回火腿隊第1分，將比數追成1：3。

巨人隊陽岱鋼則是擔任先發第2棒、中外野手，前2打席分別擊出游擊滾地球、捕手後方飛球出局，6局上靠對方守備失誤上壘，前3打數沒安打。比賽前6局打完巨人隊維持3：1領先。