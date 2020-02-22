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日職／官辦熱身賽 王柏融、陽岱鋼先發對決
日職今天進行四場官辦熱身賽，火腿隊將對上巨人隊，兩隊台將王柏融、陽岱鋼也都被排上先發打線，將在今天中午同場對決，王柏融目前對外熱身賽13打數無安打，仍在力拚首安出爐，比賽預計在台灣時間12時開打。
火腿隊今天早上公布首場官辦熱身賽的先發名單，王柏融擔任第七棒、指定打擊，目前對外熱身賽五場尚未敲安，19日對廣島的自辦熱身賽首度被移出先發。
而巨人隊則在昨天已先公布先發名單，旅日好手陽岱鋼被排為先發第二棒，以中外野手身份上陣，陽岱鋼日前在熱身賽連兩場敲出長打，一發全壘打、一支二壘安打，也都帶有打點，不過16日首場官辦熱身賽，替補上場兩打席無安打，19日自辦熱身賽替補上場選到保送上壘。
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