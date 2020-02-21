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中職／鄭鎧文開轟4打點 獅隊11：4再勝綺麗珊瑚

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊鄭鎧文。圖／取自統一獅隊粉絲團
統一獅隊鄭鎧文。圖／取自統一獅隊粉絲團

統一獅隊連3天在花蓮與綺麗珊瑚隊進行自辦熱身賽，今天第2場比賽推古林睿煬先發，主投3局無失分，打線則有鄭鎧文開轟貢獻4分打點，終場以11：4贏球，取得對戰2連勝。

古林睿煬今年熱身賽第3度登板，先發3局，被敲出2支安打，有1次四壞球保送，送出5次三振，最快球速149公里。陳育軒接替登板，投2局挨轟失3分，洪心騏接手1局失1分，之後賴泊凱、林煜清、王玉譜依序登板，各投1局無失分。

獅隊打線則以鄭鎧文表現最搶眼，2局下揮出二壘打送回全隊第1分，3局下面對曾入選大學培訓隊投手巴青少，轟出一發中左外野方向的3分全壘打，助獅隊拉開7：0領先。

鄭鎧文回到家鄉花蓮出賽，此戰單場3支2，兩安都是長打，貢獻4分打點，獅隊之後在8局下靠連續安打和對手失誤再添4分。明天下午3點將與綺麗珊瑚隊進行最後一場交手，獅隊預計由左投江辰晏先發上陣。

統一獅隊古林睿煬。圖／取自統一獅隊粉絲團
統一獅隊古林睿煬。圖／取自統一獅隊粉絲團

鄭鎧文 古林睿煬 綺麗珊瑚

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