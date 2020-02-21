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木棒聯賽／穀保5投飆22K 1安打完封嘉中
高中聯賽木棒組第三階段16強賽事今天開打，全勝晉級的穀保家商碰上嘉義高中，5名投手輪番登板，直到第9局才被敲出首安，挑戰「無安打」破功，全場共賞給對手22次三振，以4：0完封嘉中。
穀保在前兩階段賽事7戰全勝挺進，今天16強首戰對上嘉中，高一投手馮皓主投5局無失分，僅讓對手靠1次保送上壘，飆出12次三振，之後學長林子崴、曾宥叡、潘文輝及劉予承依序登板各投1局、再送出10次三振，僅劉予承在9局上讓首名打者敲出安打，也是嘉中全場的唯一安打。
穀保打線在3局上靠保送展開攻勢，何恆佑、蔡佳諺連續安打，劉予承再補上二壘打，單局進帳3分奠定勝基，5局下蔡佳諺高飛犧牲打追加1分。
至於今年「黑馬」大溪高中，前兩階段賽事只輸1場、敗給穀保家商，今天16強首戰對上花蓮體中，雖一度以7：2領先但在6局上被追平，大溪則在6局下猛攻12人次灌進7分大局奠定勝基，最終也提前8局以16：9收進勝利。
大溪重新組隊後，去年參與木棒聯賽，今年第2年參賽打出好成績，也被視為是一匹大黑馬，總教練鄭錦繁表示，「看不到球員天花板，看到球員進步快也很驚訝，原本以為第3年才會看到效果，經過鄭力瑋教練開菜單給球員加強重訓，打擊力量逐漸增加。」
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