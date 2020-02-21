木棒聯賽／李灝宇改打1棒找純真 目標每場1安

平鎮高中「怪力男」野手李灝宇，木棒聯賽前半段打擊手感不佳，第三階段首戰改打第一棒找回「純真」；扛平鎮第4棒壓力不小，李灝宇坦言想求表現反效果，努力調整目標每場1安。

平鎮高中高二野手李灝宇未來性備受看好，高一時就被球探、教練評價，擊球技巧、力道佳，穩定性和揮棒速度都比同齡好，是近10年少見的高中生好手，但李灝宇此次木棒聯賽前2階段打擊表現並不理想。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽今天開打，平鎮高中首戰與台東體中交手，李灝宇從中心棒次第4棒改打開路先鋒第1棒，首局選到保送，2局敲出二壘打，3局吞下三振，5局再選到保送，慢慢找回好感覺。

平鎮總教練吳柏宏表示，李灝宇遇到小低潮，但是要調整回來很快，教練團從旁協助，讓李灝宇改打第1棒，就是希望李灝宇用不同心態攻擊，今天無論擊球、選球狀況都比前面2個階段好。

李灝宇表示，木棒聯賽是展現自己的舞台，此次第一場比賽第一打席沒有打好就開始急，打擊節奏亂掉，想要求表現，卻造成反效果，也笑說打平鎮的4棒壓力真的蠻大的，「今天回到第1棒，好像有找回高一打球那種純真」。

李灝宇表示，備戰木棒聯賽時，有特別加強重量訓練，或許因為覺得力量提升了、想要把球打得更遠，反而打亂節奏，技術上沒有大問題，主要是想法和心態調整，打擊感覺慢慢找回來，之後若再回到中心棒次，要怎麼克服調整，也是需要面對的課題。

李灝宇站上打擊區，總計吸引國內外球探目光，但他說目前才高二，不會有拚身價這類的想法，「此次木棒聯賽目標每場比賽至少1支安打，球隊贏球最重要」。