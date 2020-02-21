日職／官辦熱身賽 陽岱鋼先發有望同台王柏融

日職巨人隊明天將進行第2場官辦熱身賽，在沖繩名護球場對上火腿隊，巨人隊已公佈先發名單，旅日好手陽岱鋼被排為先發第2棒，以中外野手身份上陣，有望和火腿隊「大王」王柏融同場亮相。

巨人在16日的首場官辦熱身賽對上橫濱隊，陽岱鋼沒有先發，替補上場2打席沒有安打，中斷對外熱身賽連兩戰長打、有打點的好手感，19日的自辦熱身賽對上中日隊替補上場，選到保送上壘。

明天巨人隊第2場官辦熱身賽，由田口麗斗先發，陽岱鋼不僅重返先發打線，也回到熟悉的外野防區。巨人隊總教練原辰德指出，接下來在熱身賽的表現很重要，會影響3月20日開幕戰的陣容，也會觀察球員是為了練習而練習，還是為了比賽而練習。

火腿隊則要迎接首場官辦熱身賽，王柏融有機會和陽岱鋼同場較勁，但他在今年5場對外熱身賽仍在找手感，合計13打數還沒有安打，其中19日對上廣島隊的熱身賽首度被移出先發，明天是否先發上陣也受關注。