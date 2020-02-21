中職／3月8日獅龍交手 台南球場門票25日開賣
中職官辦熱身賽將在2月28日開戰，各隊積極備戰新球季，統一獅隊也預計在3月8日再安排與味全龍隊在台南棒球場進行自辦熱身賽，並對外售票，內野門票150元，還有Uni Girls女孩現場應援。
獅隊本周在花蓮進行移地訓練，下周就將回到南台灣與中職各隊進行自辦熱身賽行程，預計25日在屏東中信公益園區對上中信兄弟，26日作客斗六棒球場對上味全龍隊（不開放球迷進場）。
28日起迎接中職官辦熱身賽，獅隊的8場賽事都在台南棒球場進行，其中228連假的3場賽事，獅隊也安排Uni Girls在內野一壘側看台進行應援，透過比賽練習應援新歌曲。
獅隊另在3月8日邀味全龍隊在台南棒球場進行自辦熱身賽，開放球迷購票進場觀賽，內野門票每張150元，預售票將於本月25日中午12點於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。
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